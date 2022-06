24-Stunden-Rennen in Le Mans: Mehr als Kult und Party

Stendal/Le Mans - Donnernder Motorenlärm rund um die Uhr. Lange Wartezeiten an den Duschen. Oft fällt der Strom aus. Überall duftet es nach Gegrilltem. Und gefühlt findet in jedem Zelt eine Dauerparty statt. Der Campingplatz an der Strecke vom 24-Stunden-Rennen in Le Mans ist mehr als ein Erlebnis.