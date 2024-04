Zu den prominenten Teilnehmern am Festgottesdienst in Stendal gehörten Staatsminister Rainer Robra (links), Landrat Patrick Puhlmann und Oberbürgermeister Bastian Sieler.

Stendal - Gut besucht war am Sonntag, 7. April 2024, der Dom in Stendal. Zur Eröffnung des Festjahrs „600 Jahre gotischer Dom“ zu Stendal waren zahlreiche Vertreter der Kirche, Politik und Gesellschaft in die „Kathedrale des Licht“, den Dom St. Nikolaus, gekommen.