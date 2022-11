A14: Stadt Stendal soll bei Industriegebiet Gas geben

Stendal - Bis die A14 Seehausen erreicht, dürfte noch einige Zeit ins Land gehen. Doch die Hansestadt ist vorbereitet: Sollte ein Investor Interesse zeigen, bekommt er an der B189 schon einmal den Tipp: „Ihr Industriestandort direkt an der A14 – www.seehausen-altmark.de“. In Stendal ist so etwas höchstens Zukunftsmusik.