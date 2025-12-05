Betreuungsplätze für Kinder AfD-Fraktion stoppt Fördergeld für neuen Hort in Stendal
Das könnte das Aus für einen neu geplanten Hort in Stendal bedeuten. Die AfD-Fraktion im Kreistag hat die Ausschüttung von Fördergeld für das Projekt gestoppt.
Aktualisiert: 05.12.2025, 14:55
Stendal. - Die AfD-Fraktion im Kreistag hat in der Sitzung am Donnerstag, 4. Dezember, die Vergabe von Fördergeld für einen neuen Hort in Stendal gestoppt. Sie widerspricht damit der Einschätzung der Kreisverwaltung, dass die Hansestadt mehr Hortplätze braucht.