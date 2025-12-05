Das könnte das Aus für einen neu geplanten Hort in Stendal bedeuten. Die AfD-Fraktion im Kreistag hat die Ausschüttung von Fördergeld für das Projekt gestoppt.

Der ehemalige Kidsclub in der Heinrich-Zille-Straße 5 in Stendal soll zu einem Hort umgebaut werden, weil die Stadt nicht genügend Betreuungsplätze für Kinder hat.

Stendal. - Die AfD-Fraktion im Kreistag hat in der Sitzung am Donnerstag, 4. Dezember, die Vergabe von Fördergeld für einen neuen Hort in Stendal gestoppt. Sie widerspricht damit der Einschätzung der Kreisverwaltung, dass die Hansestadt mehr Hortplätze braucht.