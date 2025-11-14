Betreuung in Stadtsee Zu viele Kinder: Stadt Stendal braucht einen neuen Hort und reagiert
Für die vielen Kinder in Stendal-Stadtsee fehlen Betreuungsangebote. Die Stadtverwaltung reagiert. Die Idee: Der ehemalige Kidsclub in der Heinrich-Zille-Straße wird umgebaut.
Stendal. - 300 Schüler und nur 100 Hortplätze: Stendal-Stadtsee hat nicht genug Plätze. Die Stadtverwaltung reagiert und möchte den ehemaligen Kidsclub des Vereins „Eckstein-Sozialdiakonie – Lebendige Steine“ zu einem Hort umbauen. Dafür muss einiges geändert werden.