weather schneeregenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Stendal
    4. >

  4. Kinderbetreuung in Tangermünde: Alle Kinder bekommen in der Stadt einen Kita- oder Krippenplatz

Kinderbetreuung in Tangermünde Alle Kinder bekommen in der Stadt einen Kita- oder Krippenplatz

Die Stadt Tangermünde hat Kitas mit und ohne freie Plätze und steht künftig vor großer finanzieller Herausforderung.

Von Anke Hoffmeister 02.01.2026, 13:55
Im Sommer vergangenen Jahres hatte die Kita „Farbenspiel“ ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert.
Im Sommer vergangenen Jahres hatte die Kita „Farbenspiel“ ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert. Foto: Anke Hoffmeister

Tangermünde. - Die Geburtenzahlen im Land gehen zurück. Vor wenigen Jahren war in Tangermünde noch die Rede davon, eine neue Kindertagesstätte zu errichten oder Gruppenräume an bestehende Tagesstätten anzubauen. Wie sieht es aktuell in der Stadt und den Ortsteilen im Bereich der Kinderbetreuung aus?