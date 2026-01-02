Die Stadt Tangermünde hat Kitas mit und ohne freie Plätze und steht künftig vor großer finanzieller Herausforderung.

Alle Kinder bekommen in der Stadt einen Kita- oder Krippenplatz

Im Sommer vergangenen Jahres hatte die Kita „Farbenspiel“ ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert.

Tangermünde. - Die Geburtenzahlen im Land gehen zurück. Vor wenigen Jahren war in Tangermünde noch die Rede davon, eine neue Kindertagesstätte zu errichten oder Gruppenräume an bestehende Tagesstätten anzubauen. Wie sieht es aktuell in der Stadt und den Ortsteilen im Bereich der Kinderbetreuung aus?