Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Cobbel. - Er sprießt wieder, der Spargel aus der Altmark, wobei das royale Edelgemüse vom Markt ist. Anders auf dem Spargelhof Kalkofen in Cobbel im Kreis Stendal. Für das 2023 sehr erfolgreiche Angebot Do it yourself werden Stecher gesucht.