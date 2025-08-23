Wirtschaft in der Region Altmark-Tourismus: Schlossgeister sorgen für Entspannung und Ruhe
Melanie Busse, Inhaberin des Tangermünder Hotels auf der Burg, feiert 25-jähriges Hotel-Bestehen auf besondere Weise. Sie lässt die Jahre Revue passieren und zeigt, was ihr wirklich wichtig ist.
23.08.2025, 04:30
Tangermünde. - Seit einem Vierteljahrhundert gibt es in Tangermünde Schlossgeister. Und die sorgen nicht etwa für Unfrieden oder Unfug. Ganz im Gegenteil, diese „Geister“ sind in einer ganz besonderen Mission unterwegs. Sie wollen Ruhe, Entspannung und erinnerungswürdige Zeiten stiften.