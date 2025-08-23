weather regenschauer
Melanie Busse, Inhaberin des Tangermünder Hotels auf der Burg, feiert 25-jähriges Hotel-Bestehen auf besondere Weise. Sie lässt die Jahre Revue passieren und zeigt, was ihr wirklich wichtig ist.

Von Anke Hoffmeister 23.08.2025, 04:30
Die Überraschungs-Geburtstagstorte für Melanie Busse (links) und ihren Mann Wolfgang Krabbe – überreicht von langjährigen Mitarbeiterinnen.
Die Überraschungs-Geburtstagstorte für Melanie Busse (links) und ihren Mann Wolfgang Krabbe – überreicht von langjährigen Mitarbeiterinnen. Fotos: Anke Hoffmeister

Tangermünde. - Seit einem Vierteljahrhundert gibt es in Tangermünde Schlossgeister. Und die sorgen nicht etwa für Unfrieden oder Unfug. Ganz im Gegenteil, diese „Geister“ sind in einer ganz besonderen Mission unterwegs. Sie wollen Ruhe, Entspannung und erinnerungswürdige Zeiten stiften.