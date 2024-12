Verein aus Rathenow sucht Mitspieler und bietet Anfang Januar 2025 in Stendal ein Schnuppertraining mit Infos an.

Das American-Football-Team der Rathenow Raccoons (hier links) sucht Verstärkung und bietet deshalb zu Jahresbeginn 2025 in Stendal ein offenes Training für jedermann zum Ausprobieren an.

Stendal - Viele kennen American Football nur aus dem Fernsehen. Und für viele ist diese aus den Vereinigten Staaten stammende Ballsportart eher exotisch. Doch das muss nicht so bleiben. Für Interessierte kommt American Football ganz nah.

Wem Teamgeist und Zusammenhalt wichtig sind, wer zudem Lust hat, den ovalen Ball zu werfen und zu fangen, geschickt einen Gegenspieler auszutricksen, um so Raum zu gewinnen oder gar einen Touchdown zu erzielen, sollte am 5. Januar 2025 den Weg in die Sporthalle des Berufschulzentrums in der Schillerstraße 4-6 in Stendal nicht scheuen. In der Zeit von 12.30 bis 16.30 Uhr bieten die Rathenow Raccoons - das American-Football-Team aus dem Havelland - ein offenes Training an.

Der Verein selbst wurde Ende 2021 in Rathenow gegründet und wächst seit dem stetig. Wie Oliver Kizinski, der für das Marketing bei den Rathenow Raccoons verantwortlich ist, weiter mitteilt, sollen die Abteilungen ausgebaut werden. „Und deshalb suchen wir Verstärkung auch außerhalb des Havellandes.“ Angeboten werden verschiedene Abteilungen wie Flag-Football ab 8 Jahren für Mädchen und Jungen, Jugend-Tackle-Football ab 14 Jahren - ebenfalls für Mädchen und Jungen - sowie Herren-Tackle-Football ab 18 Jahren.

Lesen Sie auch: Sporthalle Stadtsee in Stendal ist fertig saniert und ermöglicht neue Sportart

Das Männerteam spielt laut Mitteilung in der 5. Liga Ost. In der Saison 2024 feierte es den ersten Sieg der Vereinsgeschichte und erzielte mehreren Touchdowns.

„Damit die kommenden Jahre noch erfolgreicher werden, brauchen wir neue Spieler und Spielerinnen“, so Oliver Kizinski, der nun mit weiteren Raccoons, übersetzt Waschbären, tüchtig die Werbetrommel für das Schnuppertraining in Stendal am 5. Januar rührt. „Vorkenntnisse im American Football sind nicht erforderlich“, versichert er. Es sei auch egal, ob man groß, klein, stark oder schnell ist, „wir finden die passende Position für jeden, der mitspielen möchte“.

Bei dem offenen Training, auch Tryout genannt, sind Übungen im Tacklingbereich und an der sogenannten Bälle-catchen-Station geplant. Mitzubringen sind Sportsachen, Sportschuhe, etwas zum Trinken und vor allem jede Menge Lust und Spaß. Um das Training optimal zu planen, sollte eine Anmeldung erfolgen, unter Telefon: 0151-72652369 oder E-Mail: Rathenow-Raccoons@gmx.de.