Winckelmann-Museum Archäologe aus Ostfriesland ist neuer Leiter des Kindermuseums in Stendal
Ulfert Oldewurtel ist neuer Leiter des Familien- und Kindermuseums in Stendal. Wie es den Ostfriesen in die Altmark verschlagen und was er sich für Ziele gesetzt hat.
08.10.2025, 10:00
Stendal - Ulfert Oldewurtel ist der Neue im Winckelmann-Museum in Stendal. Im Mai 2025 hat er dort die Leitung des Kinder- und Familienmuseums übernommen. Wie es den gebürtigen Ostfriesen nach Stendal verschlagen und was er sich vorgenommen hat.