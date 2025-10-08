Ulfert Oldewurtel ist neuer Leiter des Familien- und Kindermuseums in Stendal. Wie es den Ostfriesen in die Altmark verschlagen und was er sich für Ziele gesetzt hat.

Archäologe aus Ostfriesland ist neuer Leiter des Kindermuseums in Stendal

Ulfert Oldewurtel ist neuer Leiter des Kinder- und Familienmuseums in Stendal.

Stendal - Ulfert Oldewurtel ist der Neue im Winckelmann-Museum in Stendal. Im Mai 2025 hat er dort die Leitung des Kinder- und Familienmuseums übernommen. Wie es den gebürtigen Ostfriesen nach Stendal verschlagen und was er sich vorgenommen hat.