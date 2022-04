Bahnhofsmission Stendal: Wie die Mitarbeiter in den blauen Westen helfen

Manuela Krüger, Leiterin der Bahnhofsmission in Stendal, guckt im neu gestalteten Tunnel auf den Fahrplan. Zur Ankunftszeit eines Zugs steht sie oder einer ihrer Kollegen am Gleis.

Stendal - Wer am Bahnhof in Stendal auf den Zug wartet, erkennt sie an den blauen Westen. Gemeint sind die Mitarbeiter der Bahnhofsmission. Sie helfen jedem, der Probleme oder Nöte hat. Die Arbeit des Teams wird allerdings durch die Baustelle am Bahnhof und die Einschränkungen, die die Corona-Pandemie mit sich bringt, erschwert. Trotzdem ist die Leiterin der Bahnhofsmission, Manuela Krüger, optimistisch.