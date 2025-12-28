Buchhandel in Salzwedel Ruhestand nach Jahren im Einzelhandel: Was der Abschied für Kunden und Bücher bedeutet
Nach knapp zwei Jahrzehnten verabschiedet sich Buchhändler Rainer Neitzel in den Ruhestand. Mit dem Leseland endet zum Jahreswechsel ein Stück Salzwedeler Buchhandelsgeschichte.
Aktualisiert: 29.12.2025, 12:39
Salzwedel. - Aktuell liegt in der Buchhandlung Leseland noch der Duft von frisch gedrucktem Papier in der Luft. Doch das hat bald ein Ende. Inhaber Rainer Neitzel geht in den Ruhestand und hinterlässt ab 31. Dezember eine große Lücke.