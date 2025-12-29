weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Stundenlanger Großeinsatz von Rettungskräften: Deshalb fuhr sich die Magdeburger Feuerwehr in der Elbe fest

Der Großeinsatz der Magdeburger Wasserschutzpolizei und der Magdeburger Feuerwehr hatte einen mehr als ernsthaften Hintergrund. Die Ermittlungen nehmen nun Fahrt auf.

Von Rainer Schweingel Aktualisiert: 29.12.2025, 12:21
Einsatz am Petriförder in Magdeburg mit Wasserschutzpolizei und Feuerwehr.
Einsatz am Petriförder in Magdeburg mit Wasserschutzpolizei und Feuerwehr. Foto: Ingo Ellmann

Magdeburg. - Der Anlass für den Großeinsatz von Magdeburger Rettungskräften in der Elbe am 28. Dezember 2025, bei dem sich ein Boot der Feuerwehr festfuhr, ist geklärt. Die Polizei ermittelt nun.