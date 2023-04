An der Baustelle für die neue A14-Elbbrücke bei Wittenberge muss der Verkehr in der näöchsten Zeit einspurig vorbeigeleitet werden.

Seehausen/Wittenberge-Es geht vorwärts mit dem Bau der A14 zwischen Magdeburg und Schwerin. Damit einher gehen Verkehrseinschränkungen im Bereich des A14-Neubaus zwischen der Anschlussstelle Seehausen-Nord und Wittenberge. Seit dem Dienstag, 11. April 2023, ist die Elbebrücke halbseitig gesperrt.

Wie die DEGES (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH) mitteilt, werden im Zeitraum 11. April bis 19. Mai 202 Leitungen im Bereich der Elbebrücke auf Brandenburger Seite verlegt, um Baufreiheit für die Autobahn zu schaffen. Der Verkehr wird einstreifig per Ampelregelung an der Baustelle vorbeigeführt. Deshalb kann es vor allem im Berufsverkehr zu längeren Fahrzeiten kommen, heißt es in der Mitteilung.