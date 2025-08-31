LIVE:
Johanniter-Krankenhaus gibt Einblicke Begehbares Herz, Heli-Landeplatz, Intensivstation: In Stendal gibt es Medizin zum Anfassen
Das Johanniter-Krankenhaus in Stendal öffnet seine Türen. Hunderte Interessierte erkunden die Stationen und sprechen mit Ärzten und Pflegern. Ein Ort ist besonders beliebt.
Aktualisiert: 31.08.2025, 13:01
Stendal. - „Sie kennen das bestimmt aus dem Fernsehen, wenn die Ärzte den Defibrillator in der Hand haben und rufen: ‚Alle weg vom Tisch‘“, sagt Dr. Oliver Krull, leitender Oberarzt der Intensivtherapiestation des Johanniter-Krankenhauses in Stendal. „Genauso geht es hier auch zu.“ Beim Tag der offenen Tür ermöglichen die Ärzte und Pflegekräfte Einblicke in ihren Arbeitsalltag und beantworten Fragen.