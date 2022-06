Winckelmann-Gedenken Beim Erinnerungspfad für Stendals bekanntesten Sohn hält sich die Winckelmann-Gesellschaft zurück

Eine Stiftung ließ 22 Edelstahlplatten anfertigen, um in Stendal an Johann Joachim Winckelmann zu erinnern. Die gleichnamige Gesellschaft beteiligte sich noch nicht finanziell an dem 42000 Euro teuren Projekt.