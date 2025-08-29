Immer mehr Einsätze Die Belastung steigt: Braucht Stendal eine Berufsfeuerwehr?
Die ehrenamtlichen Feuerwehrleute müssen in Stendal immer häufiger ausrücken. Das Thema Berufsfeuerwehr rückt in den Vordergrund. Die Geldfrage ist dabei gar nicht so eindeutig zu beantworten.
Aktualisiert: 29.08.2025, 15:18
Stendal. - Ein anonym unterzeichneter Brief hat die Volksstimme-Redaktion in Stendal erreicht. Darin wird die Führungsriege der freiwilligen Feuerwehr kritisiert. Die Kernfrage, die sich aus diesem Brief ergibt: Braucht Stendal eine Berufsfeuerwehr?