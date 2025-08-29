Die ehrenamtlichen Feuerwehrleute müssen in Stendal immer häufiger ausrücken. Das Thema Berufsfeuerwehr rückt in den Vordergrund. Die Geldfrage ist dabei gar nicht so eindeutig zu beantworten.

Die ehrenamtlichen Feuerwehrleute in Stendal müssen zu immer mehr Einsätzen ausrücken, wie hier am Freitag, 7. März, 2025, als im Berufsschulzentrum Stendal in einem Chemieraum Gas ausgetreten war.

Stendal. - Ein anonym unterzeichneter Brief hat die Volksstimme-Redaktion in Stendal erreicht. Darin wird die Führungsriege der freiwilligen Feuerwehr kritisiert. Die Kernfrage, die sich aus diesem Brief ergibt: Braucht Stendal eine Berufsfeuerwehr?