Christopher Street Day Bildergalerie: Die besten Fotos vom CSD 2025 in Stendal
Hunderte Menschen sind beim CSD 2025 durch Stendal gezogen. Sie setzen sich gegen Queerfeindlichkeit und für mehr Sichtbarkeit ein. Diese Bildergalerie zeigt, wie bunt die Demo war.
Aktualisiert: 27.09.2025, 15:47
Stendal - Mehrere Hundert Menschen sind am Sonnabend, 27. September, beim Christopher Street Day (CSD) durch Stendal gezogen. Die Demonstration war bunt, laut und voller guter Laune. Die Volksstimme hat den CSD 2025 in Stendal in vielen Bildern festgehalten.