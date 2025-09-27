Hunderte Menschen sind beim CSD 2025 durch Stendal gezogen. Sie setzen sich gegen Queerfeindlichkeit und für mehr Sichtbarkeit ein. Diese Bildergalerie zeigt, wie bunt die Demo war.

Bildergalerie: Die besten Fotos vom CSD 2025 in Stendal

CSD am 27. September in Stendal: Hunderte Teilnehmer der Demonstration bewegen sich durch die Stavenstraße in die Fußgängerzone der Breiten Straße.

Stendal - Mehrere Hundert Menschen sind am Sonnabend, 27. September, beim Christopher Street Day (CSD) durch Stendal gezogen. Die Demonstration war bunt, laut und voller guter Laune. Die Volksstimme hat den CSD 2025 in Stendal in vielen Bildern festgehalten.