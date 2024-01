Die Leiterin der Tagespflege in Jerichow sieht in der Blockade auf der Elbbrücke ein „echtes Problem“.

Blockade der Elbbrücke Tangermünde bedroht Betreuung in der Pflege

Wegen einer Demonstration war die Elbbrücke bei Tangermünde am Dienstag, 9. Januar, von 5 Uhr bis circa 11 Uhr gesperrt.

Stendal/Jerichow - Die Blockade auf der Elbbrücke in Tangermünde hat in den vergangenen zwei Tagen viele Menschen daran gehindert, ihre Arbeitsplätze zu erreichen. Mit einer verärgerten Stimme hat sich Nancy Böhme bei der Volksstimme gemeldet. Sie ist die Leiterin des Tagespflegezentrums in Jerichow. Sie fürchtet, dass sie die Betreuung ihrer Bewohner nicht mehr sicherstellen kann.

„Das ist ein echtes Problem“, sagt Nancy Böhme. Das Beispiel einer Mitarbeiterin mache es deutlich. Die Frau ist aus der Nachtschicht gekommen und wurde gestern Früh nicht durch die Blockade gelassen, musste nach Jerichow zurückkehren. Weil sie somit nicht die gesetzliche Ruhezeit einhalten kann, darf die Mitarbeiterin nicht zur nächsten Nachtschicht antreten.

Ob auch am Mittwoch, 10. Januar, und an den Folgetagen die Elbbrücke blockiert wird, ist unklar. Die Protestler haben lediglich angekündigt, dass weitere Versammlungen möglich seien.