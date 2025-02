Die ehrenamtlichen Kräfte leisten Amtshilfe bei der Feuerwehr. Seit 30 Jahren sitzt das Technische Hilfswerk in Stendal. In welchen Fällen sie ausrücken.

Stendal - Wenn das Technische Hilfswerk (THW) Stendal ausrückt, ist die Lage ernst. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte sind für den Zivilschutz gerüstet, werden jedoch auch zum Beispiel bei Hochwasser und Großbränden zur Unterstützung gerufen. Und das seit 75 Jahren in Deutschland und seit 30 Jahren in Stendal. Das wird 2025 gefeiert. Was die stillen Helfer in Blau, die oft im Hintergrund agieren, leisten und wie sie ausgestattet sind.