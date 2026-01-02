Bastian Sieler, Oberbürgermeister der Stadt Stendal, spricht im Volksstimme-Interview über einen weiteren Brückenneubau, die Sanierung der Altmark Oase und welche Bauprojekte 2026 sonst noch anstehen.

Brückenneubau, Freibadsanierung und mehr: Was und wo Stendal ab 2026 baut

Stendal - Stendals Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) wirft im Volksstimme-Interview einen Blick voraus. Er spricht über einen weiteren Brückenneubau, die Sanierung des Sport- und Freizeitbads Altmark Oase und weitere Bauprojekte für das Jahr 2026 und darüber hinaus.