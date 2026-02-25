Zum ersten Mal wird in diesem Jahr das zweitägige Go-Festival in Burg gestartet. Ganz oben auf der Künstlerliste im Goethepark steht DJ Ötzi. Aber auch der Rest des Programms kann sich sehen lassen.

Neues Festival in Burg: DJ Ötzi kommt in den Goethepark

Bei der Schlagernacht auf der Rennbahn in Magdeburg war DJ Ötzi schon, nun kommt er nach Burg.

Burg. - „Anton aus Tirol“, „Gemma Bier trink'n“, „Hey Baby“ - all die großen Hits von DJ Ötzi werden im Sommer live in Burg erklingen. Und zwar vom Tiroler selbst. Er ist der große Star beim zweitägigen Go-Park-Festival, das seine Premiere im Juni 2026 feiert. Mehrere Tausend Besucher werden erwartet.