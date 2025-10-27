In gut einem Jahr soll die neue Bahnbrücke in der Lüderitzer Straße fertig sein. Kann ein harter Winter die Arbeiten am Bauwerk in Stendal noch verzögern?

Im Januar 2026 soll die neue Bahnbrücke in Stendal mit Fertigteilen ergänzt werden. Dafür wird die Strecke nach Magdeburg erneut gesperrt. Derzeit wird die Verschalung auf dem Fundament an der Lüderitzer Straße über die Bahngleise in Stendal gebaut.

Stendal - Die Fundamente für die neue Bahnbrücke in der Lüderitzer Straße in Stendal sind fertiggestellt. Nun wird nach oben gebaut, bevor die Fertigteile eingesetzt werden können. Für das Auflegen der Fahrbahnfertigteile wird die Bahnstrecke nach Magdeburg erneut gesperrt.