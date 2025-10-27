Aktueller Stand der Bauarbeiten Brückenneubau: Weitere Sperrung der Strecke Stendal-Magdeburg in Sicht
In gut einem Jahr soll die neue Bahnbrücke in der Lüderitzer Straße fertig sein. Kann ein harter Winter die Arbeiten am Bauwerk in Stendal noch verzögern?
Aktualisiert: 29.10.2025, 12:25
Stendal - Die Fundamente für die neue Bahnbrücke in der Lüderitzer Straße in Stendal sind fertiggestellt. Nun wird nach oben gebaut, bevor die Fertigteile eingesetzt werden können. Für das Auflegen der Fahrbahnfertigteile wird die Bahnstrecke nach Magdeburg erneut gesperrt.