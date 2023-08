Bismark/Arneburg - Es ist wie eine Fördermittel-Fata-Morgana: Das Geld aus Brüssel lockt am Horizont, doch die Mitte der Altmark kommt ihm nicht näher.

Zwei lokale Aktionsgruppen (LAG) mit fast gleich klingenden Namen wollen an den elf Millionen schweren Fördermitteltrog der Europäischen Union. Fast war das Geld schon da, doch die Gruppe um den Vorsitzenden der LAG „Mittlere Altmark“ Karsten Rottstädt (CDU) hat gegen den Zuwendungsbescheid des Landes Sachsen-Anhalt geklagt. Das war vor mehr als einem halben Jahr.

Vorwurf: Fehlende Begründung der Klage blockiert Fördermittel

Seitdem habe die Gruppe ihre Klage nicht begründet, werfen ihr die Bürgermeisterin von Bismark, Annegret Schwarz, und ihr Amtskollege aus Kalbe (Milde), Heiko Gabriel (beide ebenfalls CDU), vor. Mit ihrer Verzögerungstaktik hätte Karsten Rottstädts LAG „Mittlere Altmark“ dafür gesorgt, dass der Zufluss der Fördermillionen aus Brüssel „bei uns auf unbestimmte Zeit verschoben“ sei.

Mit gravierenden Folgen, stellt „Altmark Mitte“ fest. Ohne ein sogenanntes Leader-Management (benannt nach dem Europafonds für ländliche Entwicklung) gibt es kein Geld. Firmen, die eine solch komplexe Aufgabe erfüllen können, gibt es nicht wie Sand am Meer. „Wir sehen die Gefahr, kein geeignetes Unternehmen mehr zu finden, wenn die Leistung endlich ausgeschrieben werden kann“, sagt Annegret Schwarz, Bürgermeisterin von Bismark und Vorsitzende der LAG „Altmark Mitte“.

Schon jetzt finanzielle Verluste

Wegen der Verzögerung rechnet „Altmark Mitte“ damit, dass schon jetzt finanzielle Verluste aufgetreten sind, obwohl noch nicht eine konkrete Idee auch nur angeschoben werden konnte. Wie geht das? „Ohne Management keine Fördermittel“, sagt Annegret Schwarz. „Es ist anzunehmen, dass die Landesregierung die eigentlich für die Altmark vorgesehenen Mittel unter den anderen LAG im Land aufteilt“, sagt sie. „Heiko Gabriel ergänzt: „Sonst muss sie (die Landesregierung – Anmerkung der Redaktion) das Geld an die EU zurückgeben.

Laut Rüdiger Kloth (Freie Wähler), Verbandsgemeindebürgermeister von Seehausen, dürften zwischen zwei und drei Millionen Euro fehlen. Neben konkreten Vorhaben leide unter der erzwungenen Durststrecke auch die Öffentlichkeitsarbeit der LAG „Altmark Mitte“.

Für den Vorstand „äußerst bedauerlich“, weil „die Öffentlichkeitsarbeit maßgeblich zur positiven Außendarstellung der Region beiträgt“, ergänzt Heiko Gabriel. Hauptsorge der Akteure ist, dass sich der Rechtsstreit „über Jahre hinziehen“ könnte.

Mittlere Altmark hat Klagebegründung eingereicht

Immerhin, ein Kritikpunkt ist ausgeräumt. Eine Klagebegründung hat die LAG „Mittlere Altmark“ inzwischen eingereicht, informiert Miriam Furthmann, stellvertretende Pressesprecherin des Verwaltungsgerichts Magdeburg.

Keiner Schuld ist sich Karsten Rottstädt vom Verein LAG „Mittlere Altmark“ bewusst. „Es hätte doch gar nicht zu Verzögerungen kommen müssen, wenn sich keine zweite LAG gegründet hätte“, sagt er. Dass sein Verein gegen die Entscheidung des Finanzministeriums geklagt hat, sei notwendig gewesen. „Schon, um Rechtssicherheit bei der Fördermittelvergabe zu haben.“ Er sei guten Mutes, Recht zu bekommen. Für diesen Fall würde in der mittleren Altmark unabhängig von der jeweiligen LAG nur noch ein Lokales Entwicklungskonzept gelten. Das hieße, obwohl in der LAG „Mittlere Altmark“ derzeit nur die Stadt Arneburg und die Gemeinde Hassel vertreten sind, wäre deren Konzept auch für Bismark, Seehausen und Kalbe (Milde) gültig.

Eigene Ausschreibung für Fördermittelmanagement geplant

Das Fördermittel-Management will die „Mittlere Altmark“ selbst ausschreiben, sagt Karsten Rottstädt. Über das weitere Vorgehen wollen er und sein Verein am 23. August, 18 Uhr, im „Deutschen Haus“ in Werben öffentlich informieren.

Beide LAG wollen Ideen sowohl von Kommunen als auch von Vereinen und Unternehmen mit Hilfe von Fördergeld umsetzen. Laut „Altmark Mitte“ wurden bereits 180 Projektideen eingereicht. Mehr als einhundert davon kommen laut Heiko Gabriel „aus den Gemeinden“.

In der vergangenen Förderperiode wurden in der Mitte der Altmark beispielsweise die Knotenpunktwegweiser an den Radwegen und der Grenzturm Bömenzien in der Verbandsgemeinde Seehausen finanziert. Auch für diese Förderperiode, die bis 2027 dauert, haben sich die Akteure Großes vorgenommen (siehe Infokasten).