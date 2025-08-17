„Vogelpiepe“ bis 2028 gebucht Wie ein Magdeburger Verein seine Kultkneipe vor dem Aus rettete – und sie jetzt beliebter ist denn je
Ein marodes Dach, viele helfende Hände und ein gemeinsames Ziel: Die „Vogelpiepe“ in Magdeburg ist wieder zum Leben erwacht. Und das mit so viel Erfolg, dass die Kultkneipe schon Jahre im Voraus gebucht wird.
Aktualisiert: 18.08.2025, 12:33
Magdeburg. - In 2024 war die Zukunft der „Vogelpiepe“ in der Kleingartenanlage „Vogelsang“ noch ungewiss: Das Dach über dem Veranstaltungssaal war beschädigt, die Nutzung des Gebäudes musste eingestellt werden. Durch das Engagement einzelner Magdeburger konnte die Kultkneipe saniert und wiedereröffnet werden.