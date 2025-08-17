Ein marodes Dach, viele helfende Hände und ein gemeinsames Ziel: Die „Vogelpiepe“ in Magdeburg ist wieder zum Leben erwacht. Und das mit so viel Erfolg, dass die Kultkneipe schon Jahre im Voraus gebucht wird.

Wie ein Magdeburger Verein seine Kultkneipe vor dem Aus rettete – und sie jetzt beliebter ist denn je

Gerd Albrecht (links) und Ingolf Neumann, Vereinsvorsitzender der vom Kleingartenverein „Vogelsang“ im Versammlungssaal der „Vogelpiepe“. Nachdem der Dachstuhl neu gemacht wurde, kann die Kultkneipe wieder vermietet werden.

Magdeburg. - In 2024 war die Zukunft der „Vogelpiepe“ in der Kleingartenanlage „Vogelsang“ noch ungewiss: Das Dach über dem Veranstaltungssaal war beschädigt, die Nutzung des Gebäudes musste eingestellt werden. Durch das Engagement einzelner Magdeburger konnte die Kultkneipe saniert und wiedereröffnet werden.