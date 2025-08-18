Was für Norbert Schmidt als sportliche Herausforderung durch den Harz begann, endete beinahe tödlich. Mitten im Wald erleidet der 74-Jährige einen Herzinfarkt – allein und ohne Handyempfang. Doch dann tauchen zwei Fremde auf und helfen dem Radler. Nun sucht Schmidt seine Lebensretter.

Bei einer Fahrradtour durch den Harz hat Norbert Schmidt einen Herzinfarkt erlitten. Nun sucht er seine Retter, diei hn damals fanden.

Landkreis Harz. - Allein im Wald, kein Empfang, unerträgliche Schmerzen: Norbert Schmidt hat dramatische Augenblicke hinter sich. Bei einer Radtour durch den Harz erlitt der 74-Jährige einen Herzinfarkt. Obwohl er um sein Leben bangen musste, sagt er zu dem Erlebnis, das erst wenige Tage zurückliegt: „Ich habe zu 99 Prozent nur Positives erlebt“.