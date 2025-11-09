333 Millionen Euro Bund förder Sanierung von Sportstätten: Altmark Oase hat in Stendal Priorität
Mit 333 Millionen Euro fördert der Bund die Sanierung von kommunalen Stadien, Schwimmbädern und mehr. Welche Chancen sich daraus für Stendal ergeben.
09.11.2025, 15:00
Stendal. - Sportstätten in ganz Deutschland sollen auf Vordermann gebracht werden. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung hat das 333 Millionen Euro schwere Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ auf den Weg gebracht. In Stendal gibt es genug Handlungsbedarf.