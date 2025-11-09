weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  4. 333 Millionen Euro: Bund förder Sanierung von Sportstätten: Altmark Oase hat in Stendal Priorität

Mit 333 Millionen Euro fördert der Bund die Sanierung von kommunalen Stadien, Schwimmbädern und mehr. Welche Chancen sich daraus für Stendal ergeben.

Von Mike Kahnert 09.11.2025, 15:00
Die 14-jährige Nour Alhassoun (rechts) und die 13-jährige Alina Köhler aus der 6b der Förderschule Stendal/Osterburg lernen in der Altmark Oase in Stendal schwimmen.
Die 14-jährige Nour Alhassoun (rechts) und die 13-jährige Alina Köhler aus der 6b der Förderschule Stendal/Osterburg lernen in der Altmark Oase in Stendal schwimmen. Foto: Mike Kahnert

Stendal. - Sportstätten in ganz Deutschland sollen auf Vordermann gebracht werden. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung hat das 333 Millionen Euro schwere Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ auf den Weg gebracht. In Stendal gibt es genug Handlungsbedarf.