Mit 333 Millionen Euro fördert der Bund die Sanierung von kommunalen Stadien, Schwimmbädern und mehr. Welche Chancen sich daraus für Stendal ergeben.

Die 14-jährige Nour Alhassoun (rechts) und die 13-jährige Alina Köhler aus der 6b der Förderschule Stendal/Osterburg lernen in der Altmark Oase in Stendal schwimmen.

Stendal. - Sportstätten in ganz Deutschland sollen auf Vordermann gebracht werden. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung hat das 333 Millionen Euro schwere Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ auf den Weg gebracht. In Stendal gibt es genug Handlungsbedarf.