Kriegsflüchtlinge Bürgermeister aus Tangerhütte über die Ukraine: „Das könnten auch wir sein“

Der Tangerhütter Bürgermeister Andreas Brohm war am Wochenende mit seiner Familie bei der Großdemo gegen den Ukraine-Krieg in Berlin. Er will Flüchtlingen in Tangerhütte ein Zuhause auf Zeit bieten. Mit der Volksstimme spricht er über sein Gefühlschaos und den Wunsch, etwas zu tun.