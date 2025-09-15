Die Preise für Essen, Trinken und Vergnügungen beim Burgfest in Tangermünde sind teilweise erheblich gestiegen. Doch nicht alle Fahrgeschäfte ziehen mit.

Burgfest Tangermünde: Viele Besucher, aber Händler mit weniger Umsatz

Einer der glänzenden Höhepunkte des Tangermünder Burgfestes war auch in diesem Jahr das Feuerwerk am Hafen. Die Stimmung bei Händlern und Schaustellern ist nicht ganz so glänzend.

Tangermünde - Mit 100 Euro das Tangermünder Burgfest drei Tage lang besuchen und jede Menge Spaß haben? „Träum’ weiter“, mag man Leuten zurufen, die mit solch einem Budget auskommen wollen. Hier fünfzig Cent mehr, da ein paar Euro, die steigenden Preise machten auch vor der altehrwürdigen Kaiserstadt nicht halt.