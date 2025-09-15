Oft höhere Preise Burgfest Tangermünde: Viele Besucher, aber Händler mit weniger Umsatz
Die Preise für Essen, Trinken und Vergnügungen beim Burgfest in Tangermünde sind teilweise erheblich gestiegen. Doch nicht alle Fahrgeschäfte ziehen mit.
Aktualisiert: 15.09.2025, 17:17
Tangermünde - Mit 100 Euro das Tangermünder Burgfest drei Tage lang besuchen und jede Menge Spaß haben? „Träum’ weiter“, mag man Leuten zurufen, die mit solch einem Budget auskommen wollen. Hier fünfzig Cent mehr, da ein paar Euro, die steigenden Preise machten auch vor der altehrwürdigen Kaiserstadt nicht halt.