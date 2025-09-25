Das Burgfest in Tangermünde und Karnevalssitzungen leben von liebevoll gearbeiteten Kostümen. Sabine Pauke-Witte fertigt die Stücke in Handarbeit. Gelernt hat sie ganz was anderes.

Burgfest und Karneval: Sie schneidert sogar des Kaisers neue Kleider

Mit dieser Nähmaschine kann Sabine Pauke-Witte etwa fünfmal so schnell nähen, wie mit einer normalen Haushaltsnähmaschine.

Tangermünde - Man bräuchte einen Kompass und ein umfangreiches Warenwirtschaftssystem, um sich hier zurechtzufinden. Doch Sabine Pauke-Witte weiß genau, wo sich jedes ihrer 2.500 Kostüme, Kleider oder Paar Schuhe befindet. Ihre Kreationen kann man auch beim Burgfest in Tangermünde bewundern.