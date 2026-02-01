Der Brand eines Einfamilienhauses sorgte für einen größeren Einsatz der Feuerwehren in Gommern. Fast 80 Einsatzkräfte kämpften bei eisigen Temperaturen bis tief in die Nacht gegen die Flammen.

Die Einsatzkräfte kämpften von Sonntag bis in den Morgen des Montags gegen den Brand eines Einfamilienhauses in Dannigkow.

Dannigkow - Beißender Rauch hing noch in der frostigen Luft, als die letzten Feuerwehrfahrzeuge in der Nacht abrückten. Was am Sonntag gegen 17.50 Uhr als gemeldeter Wohnungsbrand begann, endete gegen 1 Uhr mit einem zerstörten Zuhause. Eine Doppelhaushälfte in der Zerbster Straße in Dannigkow ist nach einem Vollbrand unbewohnbar.