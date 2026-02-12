weather regen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Stendal
    4. >

  4. Zu viel Kita-Personal: CDU-Fraktion in Stendal erklärt, warum bei Erziehern gespart werden soll

Zu viel Kita-Personal CDU-Fraktion in Stendal erklärt, warum bei Erziehern gespart werden soll

In den städtischen Kitas in Stendal werden mehr Erzieher beschäftigt, als gesetzlich vorgeschrieben. Die CDU-Stadtratsfraktion sieht an dieser Stelle Einsparpotenzial.

Von Mike Kahnert Aktualisiert: 12.02.2026, 15:17
Die CDU-Stadtratsfraktion möchte beim Personal der Stendaler Stadtverwaltung Geld sparen. Unter anderem sollen weniger Erzieher über den Mindestpersonalschlüssel hinaus beschäftigt werden.
Die CDU-Stadtratsfraktion möchte beim Personal der Stendaler Stadtverwaltung Geld sparen. Unter anderem sollen weniger Erzieher über den Mindestpersonalschlüssel hinaus beschäftigt werden. Foto: Mike Kahnert

Stendal. - Die Stadtratsfraktion CDU/FDP/Landgemeinden nimmt zum Volksstimme-Beitrag „Weniger Erzieher für Stendaler Kitas: „Das bedeutet spontane Schließungen“ Stellung. „Der Artikel vermittelt den Eindruck, der Stadtrat wolle Erzieherstellen abbauen. Diese Darstellung greift zu kurz“, sagt Heiko Wichmann (CDU).