Oberbürgermeister Bastian Sieler kritisiert einen CDU-Antrag, der im Stendaler Stadtrat gefasst wurde. Warum städtische Kitas künftig voraussichtlich häufiger schließen müssen.

Kindertagesstätten in Stendal müssen künftig mit weniger Personal auskommen.

Stendal. - Kindertagesstätten in Stendal werden künftig häufiger schließen müssen. Das sei die Konsequenz, die laut Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) aus einem CDU-Antrag resultiert, der mit Stimmen der AfD und Freien Stadträte am Montag, 9. Februar, im Stadtrat beschlossen wurde.