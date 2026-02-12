weather regen
Magdeburg, Deutschland
  4. Umzug der Karnevalisten mit mehreren Straßensperrungen: Klötzer Jecken werfen Tulpen ins Volk

Der Klötzer Umzug am Tulpensonntag startet mit mehr Sicherheit und weniger politischen Schaubildern durch die Innenstadt.

Von Henning Lehmann 12.02.2026, 16:11
Mit dem Tulpensonntagsumzug wird in Klötze das Ende der Saison 2025/2026 eingeläutet. Auf den Straßen geht es lustig und turbulent zu.
Foto: Meike Schulze-Wührl

Klötze. - Die Karnevalssaison biegt am Sonntag, 15. Februar, in Klötze mit dem Tulpenumzug auf die Zielgerade ein. Ab 14 Uhr sind die Narren in der Innenstadt unterwegs und wollen bei den Besuchern am Straßenrand sowie den Aktiven für ausgelassene Stimmung sorgen. Dabei fliegen jede Menge Blumen und Konfetti sowie kleine „Warmmacher“ während des einstündigen Umzug durch die Lüfte zu den Zuschauern.