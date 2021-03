Bald soll in der Bürgerparkhalle am Berufsschulzentrum in Stendal geimpft werden. Foto Leonie Dreier.

Am 6. April startet die Großimpfaktion des Landkreises Stendal in Tangermünde. Die Erstimpfungen werden drei Wochen dauern.

Stendal l Das Ziel ist sportlich: An jedem Tag der dezentralen Aktion sollen rund 900 Personen geimpft werden. Dafür wird es an jedem Ort und an jedem Tag (siehe Infokasten) sechs Impfstrecken in der Halle geben. Im Fünf-Minuten-Takt soll geimpft werden, 150 Leute pro Strecke und Tag. Geplant ist, morgens um 8 Uhr zu beginnen und den letzten Impfwilligen des Tages um 17 Uhr zu begrüßen, sagte Sebastian Stoll (CDU), 1. Beigeordneter des Landrates und für die Impfaktion zuständig, gestern während einer Pressekonferenz. Bei Bedarf kann es abends auch etwas länger dauern.



Gemeinden vergeben Termine

Die Termine für die einzelnen Stationen werden nur (!) von den Einheits- und Verbandsgemeinden vergeben und koordiniert. Ab dem 15. März wird es dazu Informationen von den Kommunen geben: ob per Brief, Anruf, Internet oder im persönlichen Gespräch von Mitarbeitern oder den Ortsbürgermeistern, wird noch beraten. „Es soll aber an keinem vorbeigehen, dass es dieses Angebot gibt“, sagte Sebastian Stoll. Das Angebot wird Einwohnern ab dem vollendeten 80 Lebensjahr unterbreitet, die mit dem Biontech-Impfstoff geimpft werden. Heißt: Wer erst zwei oder drei Tage nach dem Termin in seiner Kommune 80 Jahre alt wird, wird nicht berücksichtigt.



Aktuell gehören 8743 Frauen und Männer im Landkreis zu den über 80-Jährigen, Einwohner von Alten- und Pflegeheimen sind nicht einberechnet. „Jeder bekommt ein Impfangebot, die Termine sind nicht limitiert“, versicherte Stoll. Im März werden rund 6000 Impfdosen erwartet, für April sind weitere Lieferungen angekündigt. „Darum können wir es verantworten, Anfang April mit der Großimpfaktion zu starten“, so Stoll.



Termine vor dem Impftag

Die Terminvergabe erfolgt bis 24 Stunden vor dem Impftag in der jeweiligen Kommune. Das Ziel ist, dass Ende Mai alle Einwohner der Priorisierungsstufe 1 ein Impfangebot erhalten haben. Danach ist Stufe 2 an der Reihe, die 70- bis 79-Jährigen. Möglicherweise könnte es auch für sie wieder dezentrale Impfangebote geben, stellte der 1. Beigeordnete gestern vorsichtig in Aussicht.



Auch wenn die Großimpfaktion läuft, wird parallel weiter im Stendaler Impfzentrum geimpft. Die Biontech-Strecke soll dann etwas runtergefahren und die AstraZeneca-Strecke raufgefahren werden.