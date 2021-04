Coronafall am Winckelmann-Gymnasium in Stendal - Schule wechselt ab sofort auf Distanzunterricht

Zwölf Lehrkräfte und mehrere Schüler wurden vom Gesundheitsamt des Landkreises Stendal in Quarantäne geschickt.

Stendal. Das Winckelmann-Gymnasium in Stendal wechselt kurz vor Beginn der Abiturprüfungen auf Distanzunterricht. Grund nach ersten Volksstimme-Informationen ein Coronafall an der Schule. Zwölf Lehrkräfte und mehrere Schüler wurden deshalb vom Gesundheitsamt des Landkreises Stendal in Quarantäne geschickt, teilt das Landesschulamt mit.

Als Vorsichtsmaßnahme wurden auch die Abschlussklassen nach Hause geschickt. Die Abiturprüfungen starten ab dem 26. April. Sollten Schüler der Abschlussklassen aufgrund von Corona nicht an einer oder mehreren Prüfungen teilnehmen können, gibt es Ausweichtermine, so Tobias Kühne, Pressesprecher des Landes Schulamtes. Die Nachschreibetermine sind vier Wochen später.