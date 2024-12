In der Kunstplatte in Stendal wird Heiligabend eine Weihnachtsfeier veranstaltet. Eingeladen sind all die Menschen, die einsam sind und diesen besonderen Tag im Jahr nicht alleine verbringen möchten. Was geplant ist.

Damit an Heiligabend niemand alleine ist: Verein in Stendal organisiert Fest für einsame Menschen

Stendal - Weihnachten ist das Fest der Liebe. Familien und Freunde kommen zusammen und verbringen gemeinsam eine schöne Zeit. Doch nicht alle Menschen haben das Glück, die Feiertage im Kreise ihrer Liebsten zu verbringen. Aus den unterschiedlichsten Gründen sind sie an den Feiertagen alleine. Der Verein Kunstplatte möchte nun dagegen vorgehen und einsamen Menschen die Hand reichen, um mit ihnen gemeinsam einen besinnlichen Abend zu verbringen.

„Einsamkeit ist ein großes Thema in unserer Gesellschaft. Es kann einen schneller treffen, als es einem recht ist“, sagt Oliver Fleßner. Der Vorsitzende des Vereins ist selbst betroffen. „Die Kinder sind bei ihrer Mutter. Ich bin in diesem Jahr allein“, sagt Fleßner. Er weiß, dass es auch anderen Menschen in Stendal und Umgebung so ergeht. „In Stendal gibt es viele Angebote und Veranstaltungen zur Weihnachtszeit. Das Weihnachtssingen an Heiligabend zum Beispiel. Das ist schön, doch danach geht jeder wieder nach Hause und ist für sich.“

Diesen Umstand möchte der 54-Jährige nicht einfach so hinnehmen. „Daher möchten wir 2024 zu einem gemeinsamen Weihnachtsabend einladen und Menschen zusammenbringen. Niemand sollte an Heiligabend alleine zu Hause sein.“

Daher öffnet die Kunstplatte in der Adolph-Menzel-Straße in Stendal am 24. Dezember um 18 Uhr die Türen. Mit einem kleinen Sektempfang soll sich langsam in Weihnachtsstimmung gebracht werden. Um 19 Uhr werden die Türen dann geschlossen, damit Ruhe einkehrt. „Anschließend wollen wir gemeinsam essen. Es gibt Kartoffelsalat und Würstchen“, sagt Oliver Fleßner. Zudem wird es ein kleines Angebot an Getränken geben. „Aber jeder darf sich auch selbst etwas mitbringen.“

In der Kunstplatte in der Adolph-Menzel-Straße 16 in Stendal findet eine Weihnachtsfeier für einsame Menschen statt. Foto: Leon Zeitz

Für die gute Stimmung ist geplant, einen gemeinsamen Tanz einzustudieren, der auch ohne Partner getanzt werden kann. Oliver Fleßner hat einen Line-Dance im Sinn. Er selbst hat in seiner Jugend zehn Jahre getanzt und ist sich sicher, dass die Idee gut ankommen wird. „Es ist natürlich freiwillig, wer nicht mag, der kann zuschauen.“

Generell sind die Gäste dazu eingeladen, den Heiligabend nach ihren Wünschen mitzugestalten und kreativ zu werden. Es können Lieder gesungen, Gedichte vorgetragen und Kontakte ausgetauscht werden. Vielleicht ergeben sich dank der Veranstaltung neue freundschaftliche Beziehungen. „Wir schauen einfach, wie sich der Abend entwickeln wird.“

In der Vergangenheit hat es schon Weihnachtsfeiern in der Kunstplatte gegeben. So hat beispielsweise die Tafel 2023 eine Bedürftigenweihnachtsfeier Anfang Dezember in den Räumen des Vereins veranstaltet. Eine gemeinsame Feier für einsame Menschen in Stendal an Heiligabend sei laut Oliver Fleßner jedoch neu. „Ich bin daher sehr auf die Resonanz gespannt“, sagt der Tangermünder.

Ausgelegt ist das Fest für 30 Personen. Für die bessere Planung wird darum gebeten, sich bis zum 20. Dezember per Mail anzumelden (info@kunstplatte.de). Die Teilnahme an der Weihnachtsfeier kostet fünf Euro.