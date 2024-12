Gohrer Landfrauen-Vorsitzende Michaela Oneßeit und Yvonne Riesmann, Inhaberin des Geschäfts „My Unverpackt“ in Stendal, stellen aus Stoffresten, Wolle und Kartons Geschenkverpackungen her.

Stendal. - Zu hohen Bergen türmt sich das Geschenkpapier an Heiligabend – nicht so bei Michaela Oneßeit und Yvonne Riesmann. Die Vorsitzende der Gohrer Landfrauen und die Inhaberin des Geschäfts „My Unverpackt“ in der Breiten Straße in Stendal haben viele Ideen, wie Weihnachtspräsente mit wiederverwerteten Materialien verpackt werden können.