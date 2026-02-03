weather bedeckt
Mitarbeiter des Bauhofs entfernen nahe der Lise-Meitner-Straße mehr als 60 Bäume. Ein Stendaler ist wütend und fragt: Warum? Die Begründung: Naturschutz. Wie passt das zusammen?

Von Anna Lisa Oehlmann 03.02.2026, 13:37
Mitarbeiter des städtischen Bauhofs fällen Bäume und Sträucher auf einem Gelände an den Lise-Meitner-Straße in Stendal.
Mitarbeiter des städtischen Bauhofs fällen Bäume und Sträucher auf einem Gelände an den Lise-Meitner-Straße in Stendal. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Stendal - Mit der Kettensäge und einem Minibagger waren Mitarbeiter des städtischen Bauhofs in den vergangenen Tagen an der Lise-Meitner-Straße in Stendal im Einsatz. Ein Spaziergänger hat sich bei der Volksstimme gemeldet. Er ist wütend und fragt: „Wie viel wollen sie da noch abholzen?“