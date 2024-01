Stendal/vs. - Jens Domke ist seit Jahresbeginn der neue Direktor des Johanniter-Krankenhauses Stendal. Der 34-Jährige stammt aus Sachsen-Anhalt und hat seine beruflichen Wurzeln im Bereich der Pflege. Er habe sich zum Gesundheitsökonom weitergebildet und Erfahrungen in verschiedenen Führungspositionen bei Helios gesammelt, teilte die Johanniter GmbH am Dienstag mit.

Jens Domke war unter anderem als Standortleiter der Helios-Klinik Blankenhain tätig und zugleich als Geschäftsführer des HeliMed-Versorgungszentrums Erfurt. Der 34-Jährige wohnt seit November mit seiner Familie in Stendal. Sein zweites Kind kam im November im hiesigen Johanniter-Krankenhaus zur Welt.

„Ich freue mich, wieder in Sachsen-Anhalt tätig zu sein. Ich bin sehr gern in der Altmark, mag die Menschen hier und die Landschaft“, sagt Jens Domke. „Ich möchte den Standort als den Gesundheitsversorger in der Altmark weiter stärken. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden in der Klinik. Krankenhaus ist Teamarbeit, nur so kann es funktionieren.“