Das unterschätzte Instrument: In Stendal soll ein Mundharmonika-Orchester entstehen

Stendal - Berthold Schönhoff ist mit einer festen Idee nach Stendal gekommen. Er möchte ein Mundharmonika-Orchester aufbauen. Damit das klappt, bietet er Kurse für Interessierte an. Für die Serie „Engagiert für meine Stadt“, in Kooperation mit der Freiwilligen-Agentur Altmark, hat die Volksstimme dem Stendaler einen Besuch abgestattet.