„Engagiert für meine Stadt“ Das unterschätzte Instrument: In Stendal soll ein Mundharmonika-Orchester entstehen

Berthold Schönhoff ist erst vor kurzem nach Stendal gezogen und hat ein klares Ziel vor Augen. Er möchte ein Mundharmonika-Orchester aufbauen. Dafür bietet er Kurse an.

Von Leon Zeitz 04.03.2026, 11:00
Berthold Schönhoff spielt seit mehreren Jahren Mundharmonika und möchte ein Orchester aufbauen. Foto: Leon Zeitz

Stendal - Berthold Schönhoff ist mit einer festen Idee nach Stendal gekommen. Er möchte ein Mundharmonika-Orchester aufbauen. Damit das klappt, bietet er Kurse für Interessierte an. Für die Serie „Engagiert für meine Stadt“, in Kooperation mit der Freiwilligen-Agentur Altmark, hat die Volksstimme dem Stendaler einen Besuch abgestattet.