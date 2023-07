Die Sommerzeit bringt Menschen häufig in Kontakt mit lästigen Mücken. Was gegen die Insekten hilft.

Der Kreis Stendal gibt Tipps, was gegen Mücken hilft

Stendal (vs) - Sommerzeit ist Mückenzeit. Deshalb hat die Kreisverwaltung in Stendal einige Tipps veröffentlicht, die gegen die summenden Plagegeister helfen:

Wer im Haus oder Garten von Stechmücken heimgesucht wird, sollte deren Brutstätten wie stehende Gewässer nach Möglichkeit austrocknen oder abdecken. Hierzu zählen etwa Regentonnen, Vogeltränken und Blumentopf-Untersetzer. Auch Blumengießkannen sollten nach Benutzung entleert und kopfüber aufbewahrt werden.

Erst Sonnen-, dann Mückenschutz auftragen

Nicht alle Mückenarten sind nur nachts lästig. Gerade in beliebten Urlaubsregionen fliegen manche auch untertags. Tipp: Immer zuerst das Sonnenschutzmittel und erst danach das Mückenschutzmittel auftragen. Da deren Wirkstoffe zumeist wasserlöslich sind, empfiehlt sich nach dem Baden in See/Meer oder Freibad ein erneutes Auftragen (siehe hierzu auch die jeweilige Packungsbeilage).

Stechmücken orientieren sich im Gegensatz zu anderen Insekten nicht am Licht, sondern in erster Linie über ihren Geruchssinn. Das heißt: Ausgeatmetes Kohlendioxid beziehungsweise unsere Schweißgerüche ziehen sie magisch an. Zusätzliche Anziehungskraft besitzen wohlriechende Düfte (zum Beispiel Deo, Haarspray, Duschgel). Tipp: Duftstofffreies Duschgel oder Shampoo ohne Parfüm können durchaus unterstützend wirken. Außerdem hassen Mücken Wind. Die Verwendung eines Ventilators hat sich als hilfreich herausgestellt.

In Gebieten mit großen Mückenpopulationen empfiehlt sich das Tragen von langer, heller und möglichst geschlossener Kleidung. Mücken sind in der Lage durch Kleidung – sogar Jeans – hindurchstechen. Auf dem Markt ist zusätzlich eine große Auswahl an Moskitonetzen für Bett oder Zelt vorhanden.