Der Motor röhrt, der Reifen qualmt: Autofans starten in Stendal in die Saison

Das Ostercruisen am Ostersonntag auf dem Flugplatz Stendal-Borstel ist in der Szene längst eine feste Größe. Vor allem die Sprintfahrten und Vorführungen locken die Besucher an.

Stendal - Deutschlands Auto- und Tuningszene ist in die Saison 2024 gestartet – und das wie seit vielen Jahren auf dem Flugplatz Stendal-Borstel im Norden Sachsen-Anhalt. Am Ostersonntag fand dort bei herrlichem Wetter das Ostercruising statt.

Christian Lübeck aus Güstrow stellt seinen VW Corrado, Baujahr 1992, vor, der es auf 1.200 PS bringt. Dafür sorgen unter anderem zwei Turbolader. Drei Jahre hat der Autofan in die Umbauten investiert. Würde er das Fahrzeug so und jetzt verkaufen wollen, würde er 60.000 Euro als Preis aufrufen. Foto: Gerhard Draschowski

Das Veranstaltungsteam lud zu einer ganzen Reihe von Wettbewerben ein: Viertelmeilen-Rennen, lauteste HiFi-Anlage, Auspuff-Sound, beste Umbauten... Am Abend wurden mehr als 80 Pokale für die schönsten, schnellsten und lautesten Autos und Motorräder vergeben.

Auf dem Flugplatz Stendal-Borstel war auch 2024 wieder ordentlich was los zum Saisonstart der Motorszene. Foto: Gerhard Draschowski

Die Besucher kamen, so Projektleiter Marco Tilmann, vor allem aus dem Umkreis von 250 bis 300 Kilometer, in Einzelfällen aber noch von viel weiter her in die Altmark. Denn der Saisonstart in Stendal hat sich in der Szene längst einen Namen gemacht.

Sexy Carwash gehört beim beim Ostercruisen in Stendal auf dem Flugplatz Borstel auch dazu. Foto: Gerhard Draschowski

Vor allem Motorfans nutzen der Termin, um sich die verschiedensten aufgetunten Fahrzeuge anzuschauen oder selbst zu testen, was in ihren eigenen Autos steckt. Viele kommen aber seit Jahren einfach nur, um das Spektakel röhrender Motoren und qualmender Reifen zu genießen. Weil das Ostercruising auf dem Stendaler Flugplatz ein Familienfest ist, gab es für die Jüngsten unter anderem einen Hüpfburg.