Der Altmärkische Regionalmarketing- und Tourismusverband bietet Werbeartikel online zum Kauf an. So sollen insbesondere die Menschen im Norden von Sachsen-Anhalt ihre Region präsentieren können.

Stendal - Ein Stück Heimatgefühl zur Altmark verschenken? Möglich soll das dank der Kampagne #altmarkliebe sein. Es werden mehrere Produkte mit Altmark-Motiven zum Kauf an geboten, teilt Philip Krahnert vom Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverband (ART) mit.

Altmärker, die ihre Region lieben, können ihre Begeisterung künftig nicht nur im Herzen tragen, sondern auch auf Mützen, Pullis, Jacken oder Schirmen. Von klassischen T-Shirts über Beutel und Basecaps bis hin zu Kochschürzen und Gürteltaschen trägt jedes Produkt wahlweise das Design „#altmarkliebe“, „I love Altmark“ oder den Schriftzug „Altmark-Kind“. Im Bestellprozess über die Online-Plattform des Partners Spreadshop kann jeder entscheiden, welches Design er auf welchem Produkt bevorzugt.

Für die jüngsten Bewohner der Altmark gibt es neben Lätzchen und Baby-Overalls auch eine Auswahl niedlicher Plüschtiere. So zeigen sich Schaf, Frosch, Esel und Gefährten als kuschlige Freunde der Region im Norden von Sachsen-Anhalt.

T-Shirts und Pullover mit #altmarkliebe in verschiedenen Farben und Formen. Grafik: ART

„Mit dem Angebot im Internet möchten wir die Altmark als liebens- und lebenswerte Region stärker ins Bewusstsein rücken. Wer hier gern Urlaub macht, kann auf diese Weise eine schöne Erinnerung mit in den Alltag nehmen. Und den Einheimischen geben wir eine Möglichkeit, ihren Stolz auf die Region sichtbar zu machen“, so Carla Reckling-Kurz, Geschäftsführerin des ART. Jedes gekaufte Produkt trage auf witzige und charmante Weise dazu bei, die Botschaft der Marketingkampagne zu verbreiten. Ziel der Kampagne sei es, das Bewusstsein für die Attraktivität der Altmark und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, so die Geschäftsführerin.

Alle Produkte sind im Internet unter https://altmarkliebe.myspreadshop.de erhältlich. Der Versand erfolgt deutschlandweit. „So kann die Altmark auch in anderen Regionen der Bundesrepublik einen guten Eindruck hinterlassen“, fügt Carla Reckling-Kurz hinzu. Alle Details zur Kampagne #altmarkliebe finden sich unter: www.altmarkliebe.de.