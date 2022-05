Gedenktag „Die Linke“ aus Tangerhütte erinnert in Dolle an den Holocaust

Seit vielen Jahren erinnert die Ortsgruppe Tangerhütte der Partei „Die Linke“ am Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus an die Verbrechen, die auch in der eigenen Region geschehen sind. Sowohl in Tangerhütte als auch im benachbarten Dolle legten sie Blumen nieder.