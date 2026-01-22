Die Meinung der Bürger Gardelegens ist gefragt. Soll der Weihnachtsmarkt 2026 wie früher auf dem Rathausplatz stattfinden oder wie 2025 auf dem Marienkirchplatz?

Der Weihnachtsmarkt in Gardelegen fand 2025 an der Marienkirche statt. Soll das auch 2026 so sein?

Gardelegen. - Mit Sepp Herbergers Grundsatz „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ hält es auch die Hansestadt Gardelegen. Diese hat aktuell eine Umfrage dazu gestartet, wo der Weihnachtsmarkt 2026 stattfinden soll. 2025 war der Markt wegen der Bauarbeiten auf dem Rathausplatz an die Marienkirche verlegt worden. Das kam bei vielen Besuchern gut an. Die AfD-Fraktion im Stadtrat stellte Anfang Januar einen „Antrag zur dauerhaften Verlegung und Attraktivitätssteigerung des Weihnachtsmarktes“.