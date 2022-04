Disco: Livestream in Stendal als einzige Party-Option

Stendal - Das Tanzen in den eigenen vier Wänden ist aufgrund der neuen Coronaverordnung aktuell die einzige Option für Partyliebhaber, der Leidenschaft des Feierns zur Lieblingsmusik nachzugehen. Clubs und Diskotheken müssen wieder schließen, Tanzverbote in den jeweiligen Lokalitäten gelten in einigen Bundesländern bereits seit Wochen – so auch in Stendal.