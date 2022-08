Dorf der Pferde wird wiederbelebt

Billberge - „Das Herz schlägt weiter“, ist sich der Tangermünder CDU-Politiker Thomas Staudt sicher, dass mit dem neuen Team in Billberge die richtigen Leute an den Start gehen. Auch der Stendaler Landrat Patrick Puhlmann (SPD) ist der Meinung, dass die beste Wahl getroffen wurde. Eine Troika aus der Region erhielt vom Vorbesitzer CJD „nach zähen Verhandlungen“, so Puhlmann, den Zuschlag.