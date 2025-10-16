Der Landkreis Stendal hat keine Fachstelle für Suchtprävention. Ausschussmitglieder sehen das kritisch und reagieren.

Die Aufklärungsarbeit über Drogenkonsum für Kinder und Jugendliche ist laut Kreistagsmitgliedern im Landkreis Stendal nicht ausreichend.

Stendal - Im Landkreis Stendal könnte noch viel mehr über Drogenkonsum, vor allem Cannabis, aufgeklärt werden. „Es fehlt eine Fachstelle für Suchtprävention“, sagt Julia Kittner von der Caritas Regionalstelle Stendal bei der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit. Spontan fasst Vorsitzende Edith Braun (CDU) einen Entschluss.