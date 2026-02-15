Der Fachärztemangel hat Stendal, Osterburg und Havelberg im Griff. Das zeigt das Beispiel eines Paares, das in die Region gezogen ist. Die Versorgung ist in drei Bereichen besonders schlecht.

Unter anderem sind im Landkreis Stendal zwei Stellen für Hautärzte nicht besetzt.

Stendal. - „Wir konnten nicht ahnen, dass Stendal auf diesem Gebiet eine Servicewüste ist“, schreibt ein aus Schwerin zugezogene Ehepaar (Name der Redaktion bekannt) in einem Leserbrief an die Volksstimme. Die Arztsuche gestaltet sich mehr als schwierig. In Osterburg und Havelberg ist die Lage nach Angabe der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt (KVSA) ebenso prekär.