weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Stendal
    4. >

  4. „Servicewüste Altmark“: Ehepaar sucht verzweifelt nach Fachärzten im Kreis Stendal

„Servicewüste Altmark“ Ehepaar sucht verzweifelt nach Fachärzten im Kreis Stendal

Der Fachärztemangel hat Stendal, Osterburg und Havelberg im Griff. Das zeigt das Beispiel eines Paares, das in die Region gezogen ist. Die Versorgung ist in drei Bereichen besonders schlecht.

Von Mike Kahnert 15.02.2026, 16:22
Unter anderem sind im Landkreis Stendal zwei Stellen für Hautärzte nicht besetzt.
Unter anderem sind im Landkreis Stendal zwei Stellen für Hautärzte nicht besetzt. Foto: dpa

Stendal. - „Wir konnten nicht ahnen, dass Stendal auf diesem Gebiet eine Servicewüste ist“, schreibt ein aus Schwerin zugezogene Ehepaar (Name der Redaktion bekannt) in einem Leserbrief an die Volksstimme. Die Arztsuche gestaltet sich mehr als schwierig. In Osterburg und Havelberg ist die Lage nach Angabe der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt (KVSA) ebenso prekär.